Zeldzame reuzenaronskelk in Plantentuin Meise in bloei

De reuzenaronskelk is een zeldzame en met uitsterven bedreigde plant die in 1878 ontdekt werd in de tropische regenwouden van het Indonesische eiland Sumatra. In ons land is de plant enkel terug te vinden in de plantentuinen van Meise en Gent. Meise beschikt momenteel over zeven grote exemplaren en nog een aantal kleinere planten.