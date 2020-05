Zoektocht naar vijfde verdronken surfer gaat door in Nederland

In Nederland zoekt Defensie naar de stoffelijke resten van een vijfde surfer die is verdronken in Scheveningen. Het lichaam werd gisteren nog even gezien, maar de brandweer kon er niet bij. De lichamen van vier andere surfers werden wel al geborgen. De surfers kwamen in de problemen door een combinatie van harde noorderwind en een uitzonderlijk dikke laag zeeschuim. Dat schuim wordt nu onderzocht.