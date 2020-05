"Aanslag op onze kraamkliniek in Kaboel is monsterlijk": VRT NWS spreekt met adjunct-directeur Artsen Zonder Grenzen

In het ziekenhuis werken ook verschillende internationale hulpverleners. “Er werkten zes internationale medewerkers van Artsen Zonder Grenzen in de kraamkliniek op het moment van de aanval, maar zij zijn er levend uitgekomen. Net zoals de meerderheid van het Afghaanse personeel, hebben zij zich kunnen verstoppen in bepaalde kamers van de kraamkliniek die voorzien zijn voor dergelijke aanvallen. Ik vrees wel dat één van onze Afghaanse collega’s is gedood. Of zelfs twee. Maar dat kunnen we nog niet bevestigen.” De medische activiteiten in de kraamkliniek zijn voorlopig opgeschort.