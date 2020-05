Basisschool in Destelbergen volledig coronaveilig: "De kinderen kunnen zelfs in hun bubbel apart naar het toilet gaan"

Maar om de school volledig coronaveilig te maken is veel werk: “We hebben er al heel veel tijd in gestoken”, vertelt leerkracht Ruben. “De speelplaats is opgedeeld in vakken waarbij ieder groepje leerlingen een eigen vak heeft. Zo komen bubbels niet fysiek met andere bubbels in contact. We zorgen ervoor dat ieder groepje apart naar de toiletten kan gaan en we hebben ook een handenwasmomentje voorzien. De speeltijd in de namiddag valt weg, daarom krijgt ieder klasje een apart beweegmomentje. Er komt heel veel bij kijken, maar we zien er wel naar uit om alle kinderen terug te zien. We hebben ze echt gemist!”