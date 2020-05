Bekend Brussels kapsalon klaar om te starten: "Knippen met mondmaskers, we zullen creatief moeten zijn"

Charlotte en haar vier collega's komen vandaag samen in kapsalon "De Wakko", aan het centraal station in Brussel. Op het programma staat uitleg van de instructies voor de klanten en de laatste veiligheidsmaatregelen: "We hebben plexiglas tussen de wastafels geplaatst, stoelen weggenomen zodat er voldoende plaats is tussen de klanten", zegt Charlotte. "Er staan overal handgels, en klanten moeten buiten wachten tot het hun beurt is. Goed afspreken dus wat er gaat gebeuren en hoe we het aanpakken.”

Ondanks de maatregelen zal het contact tussen de kappers en de klanten heel dicht zijn. Toch is Charlotte niet bang. “Voor mezelf toch niet, ik probeer er niet te veel aan te denken. Ik ben eerder bezorgd voor de klanten, omdat je niets kan garanderen. Al doen we wel ons uiterste best. We gaan bijvoorbeeld ook face shields dragen, dat is een soort van plexiglas dat je voor je gezicht hangt. We zitten wel safe.”