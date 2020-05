2 op de 3 Belgische holebi's durven niet hand in hand over straat: "Als je niet LGBTI bent, sta je daar niet bij stil"

Het is voor het derde jaar op rij dat België de tweede plaats behaalt in de Rainbow Europe Index. Malta blijft met 89 procent de Europese leider. Wat opvalt is dat de Belgische score stagneert en zelfs lichtjes daalt terwijl andere landen het steeds beter doen. Zo behaalde ons land in 2018 nog 79 procent, maar daalt die score nu naar 73 procent. Dat maakt dat we dit jaar de tweede plaats met Luxemburg delen. Denemarken en Noorwegen volgen in ons kielzog.

Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+-mensen en koepel van LGBTI+-organisaties, roept beleidsmakers op om die stagnering ernstig te nemen. “Stilstaan is eigenlijk een beetje achteruitgaan. België moet haar voortrekkersrol op vlak van LGBTI-rechten in Europa blijven opnemen. Anders dalen we volgend jaar in de ranking”, zegt çavaria-woordvoerder Stijn Depoorter.