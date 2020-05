Bellewaerde blijft helemaal dicht, ook al mag het dierenpark weer open

Bellewaerde zou zijn dierenpark kunnen heropenen, maar het park valt ook onder de pretparken en die mogen nog niet opnieuw open. "Volkomen onlogisch", zegt algemeen directeur Stefaan Lemey, "want alles is in gereedheid gebracht voor een veilige terugkeer van de bezoekers."

Bovendien is het in Bellewaerde onmogelijk om de dieren te scheiden van de attracties. Daardoor zou er al overal personeel voor kassa's, parkeerterreinen en sanitaire blokken nodig zijn.

Door de sluiting leed het pretpark in maart en april al een omzetverlies van ruim 4 miljoen euro. Lemey dringt erop aan om snel te kunnen heropenen. "We nemen de nodige maatregelen, zoals een aanpassing van de wachtrijen of een beperking van de capaciteit", zegt Lemey. "In de zomermaanden hebben we 9.000 tot 13.000 bezoekers, en dat zal op zijn minst gehalveerd moeten worden. Dat zal al een grote impact hebben op de afstanden tussen de bezoekers. Er komt ook signalisatie zoals we die intussen kennen uit de winkelstraten."

Lemey verwacht dat tegen 8 juni alles in gereedheid gebracht zal zijn in Bellewaerde en de andere pretparken.