Neen, ouderen moeten de coronacrisis niet betalen

Ik begrijp dat de suggestie van De Neve bedoeld is om de economische lasten die met de coronacrisis gepaard gaan te verlichten. We moeten kijken naar wie de financiële mogelijkheden heeft om daarbij te helpen. Voor sommige ouderen geldt dat zeker, terwijl anderen het financieel al meer dan moeilijk genoeg hebben. Het zou onrechtvaardig zijn om die laatste groep deels op te zadelen met de kosten van de crisis. Ouderen en jongeren zijn geen gescheiden groepen, waarbij de enen "baat" hebben gehad bij de lockdown terwijl de anderen zich hebben "opgeofferd". We zitten samen in de problemen en we moeten er samen uit.

Je kan erkennen dat jongeren een opoffering hebben gedaan en daar dankbaar voor zijn zonder die erkenning in geld uit te drukken. Ik heb problemen met een "voor wat, hoort wat"-mentaliteit die elke inspanning ziet als iets dat financieel beloond of gecompenseerd moet worden. Mensen handelen soms onbaatzuchtig, omdat ze elkaar graag zien, om anderen te beschermen of gewoon uit plichtsgevoel, zelfs als hen dat als individu niet onmiddellijk ten goede komt. Erkenning en dankbaarheid zijn dan gepast, maar compensatie is niet altijd nodig. Integendeel, compenseren kan de idee versterken dat alles wat we voor anderen doen op één of andere manier terugbetaald moet worden.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.