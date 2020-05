Coronacrisis treft Herselts wijndomein: stockageprobleem door stilvallen horeca

Om de nieuwe druiven op te vangen, denkt Willekens erover om extra vaten bij te kopen, al is dat niet meteen een oplossing voor het probleem. “Door die extra vaten, creëren we een dubbele voorraad en dan verschuift het probleem naar de komende twee jaar. Voor de extra voorraad zoek je nieuwe klanten. Die willen het jaar daarop ook onze wijn kopen, maar die hebben we dan niet meer, omdat we terugvallen op een normale oogst. Hopelijk vinden we snel een vaccin tegen het coronavirus, zodat we in de zomer weer op het terras kunnen genieten van een goed glas wijn.”