Ook bij dierenkapper gelden coronaregels: “Baasjes wachten buiten, vacht extra wassen om mogelijk virus weg te spoelen”

“We vragen de hondeneigenaars hun hond achter te laten aan onze voordeur, waaraan een haakje is bevestigd voor een leiband. Zo kunnen we hem of haar overnemen zonder contact. Honden geven we eerst een wasbeurt want het virus is ook via hun vacht overdraagbaar. Baasjes sturen we dan naar huis en bellen we op van zodra we klaar zijn.” Ook katten worden in hun box achtergelaten. Omdat de baasjes niet langer mee mogen komen, moet Vinckes man assisteren. “Een hond of kat op je eentje trimmen is niet altijd simpel. Soms hebben de beestjes nogal een karakter. Mijn man helpt ze stevig vast te houden.”