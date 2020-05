Minister van Binnenlandse Zaken De Crem: "Volgende week definitieve beslissing over reizen naar buurlanden"

Volgende week, een belissing dus, en dat betekent dat het dan eventueel mogelijk wordt om te reizen naar de buurlanden. Naar Duitsland, Frankrijk of Nederland. Maar er zijn nog problemen.

In Frankrijk bijvoorbeeld is de grensstreek in het noorden een van de hardst getroffen regio's in het land. Dus daar moet nog wel over overlegd worden. En ook omgekeerd is er een probleem: omdat België hoge coronacijfers heeft, is het niet zo evident om Belgen toe te laten.

Tegelijkertijd moet er nog op Europees niveau overlegd worden, en moet de expertengroep die de exit begeleidt, de GEES, ook nog een advies afleveren.

Het punt dat Belgen weer naar de buurlanden kunnen reizen, is zeker nog niet bereikt. De Crem zegt daarover in De Ochtend op Radio 1: "Mijn ideale scenario is dat er volgende week een beslissing valt. En als de grenzen opengaan, is het niet uitgesloten dat er voorwaarden worden opgelegd.