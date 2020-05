De vijf boeken die het leven van acteur Saïd Boumazoughe hebben veranderd

Saïd Boumazoughe was 9 jaar toen de Amerikaanse rapper, acteur en dichter Tupac Shakur stierf. “Toen ik jaren later in de hiphopwereld terechtkwam, ben ik hem meer beginnen appreciëren. Daar kent iedereen Tupacs teksten uit het hoofd. Zijn woorden zijn ook nog altijd actueel." Boumazoughe richtte mee het collectief NoMoBS op, net als de populaire hiphopband SLM.

"Hoe Tupac bijvoorbeeld in “The rose that grew from concrete” religie en cultuur in een kunstvorm verwerkt, dat is wat wij nu ook een beetje doen. Net als Tupac pionieren wij - voor een nieuwe generatie - door taboes en clichés te doorbreken.”