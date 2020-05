Drone met drugs crasht op binnenplaats van gevangenis Vorst

Door de coronacrisis krijgen gedetineerden geen bezoek meer en daarom worden er andere manieren gezocht om drugs binnen de muren van de gevangenis te krijgen. Zo probeerde vanmorgen iemand met een drone een lading drugs binnen te smokkelen in de gevangenis van Vorst, maar de drone crashte op de binnenplaats.

“De drone werd in beslag genomen en de drugs worden momenteel onderzocht in het labo”, zegt Denis Goeman van het Brussels parket. “Om welke drugs het gaat en hoe groot de lading is, is nog niet gekend.”

De gedetineerde die de drugs in ontvangst wilde nemen, is volgens het parket wel geïdentificeerd. “Het onderzoek loopt intussen verder om de piloot van de drone te vinden. Zowel hij als de gedetineerde kunnen worden vervolgd.”