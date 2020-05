Enschede herdenkt dodelijke vuurwerkramp 20 jaar na datum

De beelden staan ook bij ons nog op veel netvliezen gebrand. Eerst wat vuurwerkpijlen die in de late namiddag op klaarlichte dag de lucht in gaan, gevolgd door een gigantische knal met een vuurbal en een dikke rookpluim. De ontploffing in de vuurwerkfabriek blijkt een drama voor Enschede. 23 inwoners, waaronder ook 4 brandweermannen, kwamen om het leven. Meer dan 1.000 mensen raakten gewond. Een groot deel van de woonwijk rond de fabriek werd weggevaagd.

Er was dit jaar een grote plechtigheid gepland om de 20ste verjaardag van de ramp te gedenken. Maar door de coronacrisis werd die afgelast, mogelijk is er volgend jaar opnieuw een grote plechtigheid. Niettemin zakten gisteren heel wat bewoners naar de plek van de ramp af, om bloemen neer te leggen bij het monument in Enschede. Burgemeester Onno van Veldhuizen legde een bloemenkrans neer namens de stad, aan het monument in de wijk Roombeek. Rond half 4, het tijdstip van de grote ontploffing, luidden alle kerkklokken in Enschede.

Op de plaats waar de fabriek stond, kwam er nadien een nieuwe woonwijk. Naast het monument, herinneren enkel nog een aantal betonnen vloerplaten er aan dat er ooit een vuurwerkfabriek midden in de woonwijk stond.