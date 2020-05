Er tikt een Duitse tijdbom onder de Europese Unie, wie kan ze stoppen?

Vorige week (dinsdag 5 mei) veroorzaakte het Duitse Grondwettelijk Hof in Karlsruhe echter grote opschudding. De Duitse rechters beslisten om een arrest van het Europees Hof naast zich neer te leggen. De Duitse rechters hadden een prejudiciële vraag gesteld, maar het antwoord van het Europees Hof was volgens de rechters in Karlsruhe “onbegrijpelijk” en “willekeurig” en daardoor was het Hof van Justitie volgens de Duitse rechters zelfs “buiten zijn bevoegdheid” gegaan (“ultra vires”).

Verbijstering alom. Wat als elke nationale rechtbank dit voorbeeld gaat volgen? Wat als overal in de Europese Unie een andere interpretatie gegeven kan worden aan het Europees recht? Een Europese wet die anders wordt uitgelegd in België dan in Portugal, hoe Europees is die dan nog? Heeft het dan nog zin om Europese wetten te maken, wat nog altijd de core-business is van de EU? Wat als het Belgische Grondwettelijk Hof het Arco-arrest had genegeerd en groen licht had gegeven voor de Arco-regeling?