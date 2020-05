Evacueren in tijden van corona: eerste tyfoon van het seizoen plaatst Filipijnse overheid voor dilemma

De tyfoon Vongfong kwam in de loop van de ochtend aan land in San Policarpo, in de provincie Oost-Samar, in het oosten van het land. Grote schade is nog niet gemeld, maar op sommige plaatsen is de stroom wel uitgevallen. De komende dagen zal de tyfoon vermoedelijk in noordwestelijke richting over de eilandengroep trekken, met verwachte windsnelheden van 150 tot 185 kilometer per uur.

Op het vermoedelijke pad van Vongfong liggen enkele dichtbevolkte provincies. De overheid heeft daarom tienduizenden mensen in veiligheid gebracht, maar wordt daarbij voor een ingewikkeld dilemma geplaatst. Want ook op de Filipijnen is het coronavirus aanwezig. Mensen moeten er normaal verplicht thuis blijven en ook daar gelden regels omtrent afstand bewaren. Tot op heden zijn meer dan 11.600 besmettingen en zo'n 770 doden gerapporteerd. (De tekst gaat voort onder de foto.)