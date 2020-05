Evenveel glas opgehaald als tijdens eindejaarperiode: "We moeten glasbollen vaker ledigen"

Ecowerf staat in voor de afvalophaling in 27 gemeenten in het oosten van Vlaams-Brabant, goed voor 435.000 inwoners. Sinds de coronacrisis merkt Ecowerf dat er meer afval wordt opgehaald. “In alle afvalstromen die we ophalen is er een stijging. Dat is zo voor huisvuil, voor GFT, PMD en zachte plastic. De grootste stijging zien we echter bij het glas dat naar de glasbollen gebracht worden”, zegt Jos Artois van Ecowerf. “Ik denk dat de belangrijkste oorzaak is dat mensen thuis blijven, alle cafés en restaurants zijn gesloten. Mensen gebruiken veel meer producten en verpakkingen, er wordt ook meer gedronken. De thuisconsumptie is gewoon veel groter.”