Frankrijk pompt 18 miljard in toerisme, maar geeft geen nieuws over buitenlandse bezoekers

Er was ook ophef over de uitspraak van het Franse farmabedrijf Sanofi. De CEO van Sanofi had in een interview laten verstaan dat de VS eerst bediend zouden worden indien het bedrijf erin slaagt een doeltreffend coronavaccin te ontwikkelen. De VS sloot in februari een akkoord met Sanofi en staat mee in voor de financiering van het vaccin, luidde het argument.

De verklaring lokte heel wat verontwaardiging uit in Frankrijk. De Franse regering vond het "onaanvaardbaar" dat één bepaald land een bevoorrechte toegang zou hebben. De regering drong bij het bedrijf aan om de boodschap bij te stellen en te bevestigen dat het vaccin "voor alle burgers, ongeacht hun nationaliteit" beschikbaar zal zijn.