Graffitikunst kleurt Mexico-Stad om zorgpersoneel te steunen: "Ze staan in de frontlinie en kunnen motivatie gebruiken"

Her en der in Mexico-Stad, de hoofdstad van Mexico, duiken indrukwekkende muurtekeningen op. Een graffitikunstenaar maakt die om het medisch personeel in zijn land een hart onder de riem te steken. De dokters en zorgkundigen zijn niet alleen zelf slachtoffer van het coronavirus, ze hebben ook te lijden onder geweld en uitsluiting, omdat veel mensen bang zijn dat medisch personeel het virus verspreidt. Bekijk het resultaat in bovenstaande video.