Haven van Antwerpen wil nieuw wachtdok voor binnenvaartschepen in Zandvliet

“Wat we willen bouwen kan je vergelijken met een snelwegparking voor vrachtwagens”, zegt Bruno Verwimp van de Vlaamse Waterweg. “Chauffeurs hebben rij- en rusttijden en moeten kunnen wachten. Dat is dezelfde situatie voor de binnenvaart. Het wachtdok wordt ook een plaats waar ze zich kunnen bevoorraden met drinkwater of waar zij bijvoorbeeld hun huishoudelijk afval kunnen sorteren.

In het nieuwe wachtdok zijn 32 plaatsen voorzien. Die dienen vooral voor grotere schepen met een zwaardere lading. Het zullen voornamelijk tankschepen zijn. Dat komt goed uit, want het nieuwe dok komt langs de Schelde-Rijnverbinding in Zandvliet, tegenover het chemiebedrijf BASF. Als alles goed gaat, zou het nieuwe wachtdok over drie jaar klaar moeten zijn.