Herinrichting N8 Ninoofsesteenweg: minder rijstroken, meer busstroken en fietspaden

Er komt eindelijk een herinrichting van de N8 Ninoofsesteenweg. De weg wordt heraangelegd over een afstand van 14 kilometer tussen de grens met Sint-Jans-Molenbeek en het kruispunt met de Omer de Vidtslaan in Roosdaal. En dat is nodig want de baan met z'n typische twee keer twee rijstroken, wordt ook wel een zwarte weg genoemd door het hoge aantal zware verkeersongevallen die er al gebeurden, al dan niet met dodelijke afloop.

Volgens het plan dat nu op tafel ligt, worden gevaarlijke kruispunten heringericht, fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en het busverkeer zal vlotter verlopen met onder meer busstroken: "Er komen onder meer gescheiden fietspaden, en op het stuk steenweg in Dilbeek waar je maar 50 km per uur mag rijden, komt het fietspad op een verhoging te liggen", zegt Anton De Coster, woordvoerder bij het AWV. "Ook kruispunten worden heringericht. De plannen zijn dus al vrij ver uitgewerkt met bushaltes en oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers.”