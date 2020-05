Hoe doet Huawei het 1 jaar na de Amerikaanse handelsban? "Misschien heeft Trump Huawei net groot gemaakt"

Jeroen Lemaire is CEO van In The Pocket, een Gents bedrijf dat zowel voor Android als iOS apps ontwikkelt, zegt dat het niet evident is om from scratch zo’n ecosysteem te bouwen. “Huawei heeft dat vastgepakt en is heel ambitieus. Ik sluit niets uit, maar als ik eerlijk mag zijn zal het niet makkelijk zijn", zegt Lemaire in een gesprek aan VRT NWS.

(lees verder onder de video: hierin legt Jeroen Lemaire van In The Pocket uit dat het niet makkelijk is om een eigen ecosysteem uit te bouwen)