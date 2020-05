Hogere studies jaartje uitstellen door coronacrisis? "Maatschappelijk is dat niet zo verantwoord"

"Nu aan jongeren zeggen dat ze zomaar een jaartje wat kunnen doen, vind ik maatschappelijk niet zo verantwoord", reageert rector Herman Van Goethem. Hij erkent dat het erg zwaar is voor laatstejaarsleerlingen uit het secundair, maar er bestaan oplossingen.

Afstand van elkaar houden zal ook volgend academiejaar de regel blijven. "Maar je kan daar een organisatie met blended learning in uitzetten: live onderwijsactiviteiten combineren met online onderwijs." Dat live onderwijs kan volgens Van Goethem in kleinere groepen met 30 à 50 studenten, waarin bijvoorbeeld discussie of groepsopdrachten mogelijk zijn. "De vakantieperiode is voor het onderwijs een periode waarin hard wordt gewerkt om nieuwe onderwijsvormen uit te werken voor volgend academiejaar."

Er zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan zij die nu in hun laatste jaar secundair zitten. "Het is hard, maar samen kunnen we ons erdoor heen slaan", aldus Van Goethem.

Dat het studentenleven er ook enigszins anders zal uitzien, ontkent de rector niet. "Een studentenfuif zoals vroeger is niet mogelijk, denk ik. Het zal schraler zijn." Maar ook op kot kunnen studenten "zinvolle bubbels" hebben, als ze zich houden aan contacten met een kleine groep.

Beluister hieronder het gesprek met Herman Van Goethem: