Hoogspanning in de Wetstraat vandaag: topontmoeting met CEO van Lufthansa over redding Brussels Airlines

De Belgische staat vroeg in ruil voor de 290 miljoen euro een aantal duidelijke garanties: aandeelhouderschap (25% +1), garanties over de groei van de vloot en het netwerk, garanties over de positie van Brussels Airlines binnen de Lufthansagroep (waar ook Swiss, Austrian, Lufthansa zelf en Eurowings onder vallen), een bijdrage van Lufthansa zelf (die wordt geraamd op 150-160 miljoen euro) om de herstructurering te financieren en de luchtvaartmaatschappij voldoende financiële ademruimte te geven.

Zo droomt België luidop van meer bestemmingen in Afrika, waar Brussels Airlines historisch al sterk staat, maar ook in Noord-Amerika. Het feit dat Brussels Airport de meest westelijk gelegen luchthaven is van de hele Lufthansagroep (met grote basissen in Frankfurt, München, Zürich en Wenen) moest dat argument kracht bijzetten.



Het was een ambitieuze zet, maar het Duitse antwoord op dat laatste was duidelijk: neen. Lufthansa ziet voor Brussels Airlines vooral een grote en uitgebreide toekomst weggelegd in Afrika, een van de grootste groeimarkten van de luchtvaart.