James Ensor zit nu ook op TikTok

Via TikTok worden jongeren uitgedaagd maskers te maken. Skeletten en maskers waren favoriete thema's van Ensor (1860-1949). Dat valt in Oostende duidelijk te zien, onder meer in het Ensorhuis dat binnenkort weer open gaat, en in Mu.ZEE. De campagne via TikTok is internationaal, en loopt tot 30 juni.