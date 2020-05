Een zelfgebouwde speelkar om jongeren in Genk te entertainen: "Kinderen willen weer samen spelen"

Terwijl een van de twee jeugdwerkers plezier maakt met de kinderen, houdt de andere de vinger aan de pols bij de ouders. “We zoeken uit of alles zijn gangetje gaat en of we ergens een handje kunnen toesteken", vervolgt de medewerker van Gigos. "Velen geven aan dat het steeds moeilijker wordt, zeker als het op studeren aankomt. Het is niet voor elke ouder even gemakkelijk om kinderen te helpen met schoolwerk of om simpelweg een goed contact met de leerkrachten te onderhouden. Dankzij de bezoekjes met onze speelkar hopen we een lichtpuntje te kunnen bieden: gezinnen weten zo dat we hen niet vergeten."