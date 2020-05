Kapper Yannick Bovy uit Sint-Job: “Mijn agenda zit zo vol dat ik zelfs in het weekend ga werken”

Twee maanden geleden waren heel wat kappers boos, omdat ze hun zaak niet meteen mochten sluiten en zo risico liepen om het coronavirus op te lopen. “In vergelijking met toen hebben we nu wel tal van middelen om alles veilig te laten verlopen”, zegt Bovy. In zijn kapperszaak staan er schermen van plexiglas tussen de wastafels en aan de kassa, wordt alles ontsmet tussen elke kapbeurt en draagt zowel kapper als klant een mondmasker.

Al is dat laatste niet altijd gemakkelijk om goed te kunnen knippen, maar daar heeft Yannick iets op gevonden. “In plaats van de touwtjes van het masker achter je oren vast te maken, kunnen we ze op de wangen plakken met zachte, medische tape. Zo kunnen we goed rond de oren knippen of kleuren.”