Kempens voedingsbedrijf Foodmaker hard geraakt door besparingen bij Brussels Airlines

De coronacrisis was al een serieuze streep door de rekening voor Foodmaker. "Onze restaurants hebben de deuren moeten sluiten. Niet enkel in België, maar ook in Parijs en Nederland. Intussen zijn we naar 10 procent van onze omzet teruggevallen sinds de lockdown", vertelt Vanlommel in Start Je Dag. "We gingen van bijna 100.000 maaltijden per dag naar 10.000."

Het nieuws over de besparingen van Brussels Airlines was een extra mokerslag. "Het dak kwam op ons hoofd terecht. We leveren nu al twee maanden niks meer. Normaal waren dat zo'n 10.000 maaltijden. In de toekomst zullen er ook minder vliegtuigen naar minder bestemmingen vliegen, dus dit heeft zeker impact op onze toekomstige omzet", aldus Vanlommel. "Brussels Airlines is een prachtige klant, we hebben samen mooie dingen gedaan. Het is ook erg voor al die jobs die daar verloren gaan. Ik hoop dat ze terugkomen, maar ik vrees er wel voor."