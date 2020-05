Kempische grond gevoelig voor winderosie: “Stofhozen verslechteren onze luchtkwaliteit”

“Zo’n stofhoos ontstaat door een combinatie van verschillende factoren”, zegt professor Wim Cornelis van de vakgroep bodembeheer aan de Universiteit Gent. “Allereerst moet er veel wind zijn. Dat in combinatie met een onbedekte, losse zandgrond kan zo’n stofwolk veroorzaken.”

Het is een fenomeen dat zich vooral in het voorjaar voordoet. “Hier zien we het niet zo vaak, maar in bepaalde gebieden in Duitsland leiden de stofhozen tot ongevallen. Door het stof zien mensen minder goed en rijden ze op een andere auto in”, zegt Cornelis bij Radio 2 Antwerpen.