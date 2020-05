Kinderarmoedefonds: "Coronacrisis zal immense impact hebben op deze generatie kinderen"

Voor veel mensen is dit financieel ook een moeilijke periode en dat is zeker zo voor de kwetsbare gezinnen. "Bovendien is het zo dat de school voor die jongeren heel belangrijk is omdat ze daar even kunnen uitbreken uit hun stressomgeving en ze daar sociaal contact hebben. Het is ook een manier om prikkels te krijgen en geïnspireerd te worden en dat valt nu helemaal weg. Bij kwetsbare kinderen zorgt twee maanden vakantie al voor een extra maand achterstand en dat hebben we nu nog veel meer. We zouden dus iets meer moeten proberen om de scholen voor die kwetsbare kinderen open te stellen."