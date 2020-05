KSA over uitstel beslissing zomerkampen: “We hebben ze nog niet opgegeven, we blijven hopen”

Maar een te late beslissing zou het moeilijk maken om de kampen nog te kunnen organiseren. “Wij wilden altijd liefst de 3de week van mei kunnen beslissen. Maar dat is dus volgende week al. Ons huiswerk met de sector is af, we hopen dat de Nationale Veiligheidsraad daar snel een beslissing kan over maken. We willen natuurlijk dat het absoluut veilig en verantwoord is als we kampen organiseren."

Over de praktische aanpassingen op kampen wil Goerlandt nog niet praten. “Het is moeilijk om daar al in detail over te gaan. We willen pas draaiboeken verspreiden als de beslissing valt. Wij maken een voorstel, maar de Veiligheidsraad beslist finaal. Dat kan dus nog altijd door hen aangepast worden. Wij willen met alles ineens naar buiten komen, anders kan er veel onduidelijkheid ontstaan.”

Goerlandt vangt uit de vele lokale afdelingen op dat de KSA-jongeren snakken naar de zomerkampen: "Dat is enorm belangrijk, ook voor de leiding. Er is ontzettend veel hoop, ook van de ouders. Het is duidelijk dat ze het nog niet hebben opgegeven en wij willen er alles aan doen om dat te kunnen realiseren."