Leerkrachten in spe springen bij voor heropstart scholen: "Leerkrachten zijn blij met de hulp"

Ook studente secundair onderwijs Hafsa Barrouh-hou zal vanaf volgende week voor de klas staan. Ze geeft Frans in de eerste graad, maar zal dat wel doen op een andere school dan gepland: "Ik liep eerst ook stage in de Broederschool in Sint-Niklaas, wel de middelbare school. Maar door de coronacrisis moet ik mijn stage afwerken op een school in Lokeren.'

Hafsa is blij dat ze haar stage kan doen, maar voelt dat haar hulp ook nodig is. "De leerkrachten zijn duidelijk blij met de hulp van stagiairs. Ze waarderen het dat we kunnen bijspringen in deze periode", zegt ze. Amber beaamt dat: "Er wordt een heel grote inspanning gevraagd van de leerkrachten. Het is wennen hé, voor iedereen. Maar ik voel vooral dat de leerkrachten ernaar uitkijken om hun leerlingen terug te zien."