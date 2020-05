Leugenexpert over bekentenis van "misdaad-autoriteit" Stephan Bourgoin: "Eens je begint met liegen, kan je nog moeilijk stoppen"

Hoe komt het dat iemand zo verstrikt geraakt in zijn eigen leugens? Hoe hou je het vol om een leven lang te liegen? "Een keer dat je een leugen vertelt, wordt het steeds makkelijker om de volgende te vertellen", zegt Sophie van der Zee, die onderzoek doet naar leugendetectie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. "We zien dat zelfs in fMRI-onderzoek in de hersenen: de obstakels om leugens te vertellen, worden kleiner. Hoe meer je het doet, hoe beter je er in wordt."

"In het geval van Bourgoin komt er nog bij dat hij een mediafiguur was, zijn leugens vormden een onderdeel van zijn beroep. Dan kan je al helemaal niet meer terug. Als je boeken schrijft, in de media komt, met dingen die niet kloppen, dan is liegen het enige wat je kan blijven doen. En de ene leugen leidt tot de volgende."