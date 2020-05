Mechelse marktkramers niet te spreken over mogelijk beurtrolsysteem: "Ze wurgen ons langzaam"

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat markten vanaf maandag weer mogen opengaan op voorwaarde dat de stad of gemeente daar toestemming voor geeft. In Mol is beslist dat het pas over twee weken zal mogen. Mechelen bekijkt zoals andere steden en gemeenten of een beurtrol mogelijk is, gezien er maar maximaal 50 kramen mogen staan. Maar dat zien de marktkramers niet zitten.