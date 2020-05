Burgemeesters Limburgse grensgemeenten hopen dat grens met Nederland snel open mag voor families

Minister De Crem is momenteel in overleg met zijn Franse, Nederlandse en Duitse collega's over het opnieuw openen van de grenzen. Maar de meeste burgemeesters van de Limburgse grensgemeenten vinden dat er voor de grensovergang naar Nederland nu al soepeler kan worden opgetreden. De situatie in de twee landen is momenteel gelijklopend, zegt burgemeester van Riemst Mark Vos (CD&V): "De grens moest in het begin dicht, omdat er een heel ander beleid was in Nederland. Maar nu, met gelijklopende maatregelen in de exit, denk ik dat het probleem van de grens zich niet meer stelt."



De grensburgemeesters krijgen veel vragen van hun inwoners: die willen weten waarom ze de grens niet over mogen om hun familie te bezoeken, terwijl dat in België zelf wel mag. Burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open VLD): "Inwoners zitten daar op te wachten, de bubbel van 4 openstellen voor mensen in het buitenland. Dat is gewoon variëren op de bestaande regels, en niet versoepelen."

Ook burgemeester Marc Vos krijgt veel vragen van Riemstenaren: "Mensen vragen zich af, waarom kan het wel in België en waarom niet in Nederland. Die vraag krijgen we dagelijks tientallen keren, van mensen die zich afvragen waarom het ene wel mag en het andere niet. Het gaat soms om situaties van mensen die mekaar heel lang niet gezien hebben."

De grensburgemeesters hopen nu dat er snel een oplossing komt. Maar minister De Crem houdt voorlopig voet bij stuk en zegt dat de grenzen voorlopig niet open gaan voor familiebezoek.