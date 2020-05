Minder verkeersdoden tijdens coronamaatregelen, maar ernst van ongevallen stijgt door roekeloos rijgedrag

Het aantal doden op de Belgische wegen is in de eerste drie maanden van dit jaar met 6 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vias, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. Die daling is toe te schrijven aan twee weken strenge coronamaatregelen in maart. Maar er is ook een belangrijke kanttekening, want de ongevallen die tijdens de "lockdown" gebeurden, waren twee keer dodelijker.