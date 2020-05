Ondanks extra opdrachten in winkels, minder werk voor veiligheidsagenten

Wie in een ziekenhuis of een winkel komt, ziet ze tegenwoordig overal staan: de veiligheidsagenten. Toch hebben de agenten veel minder opdrachten dan voor de crisis. Carolle Van Dijck woordvoerder van 4GS Security, werkzaam op de luchthaven van Charleroi: "Er zijn zeker nieuwe opdrachten bijgekomen, toekijken of de social distancing gerespecteerd wordt, tellen hoeveel klanten er binnen komen, maar hen evengoed verwelkomen. Bijvoorbeeld in grote winkelcentra staan ze aan de inkom om iedereen te begroeten. De vraag is dus gestegen, maar helaas is één van de grootste opdrachtgevers verdwenen, de luchthaven van Charleroi "