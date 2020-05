Mogen we deze zomer naar het buitenland? Europees Parlementslid Vautmans reageert: "Kijk uit naar vakantie in Limburg"

Als het van de Europese Commissie afhangt, gaan de Europese grenzen binnenkort geleidelijk aan opnieuw open. Dat is van groot belang volgens Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld), want 12 procent van alle jobs in Europa speelt zich af in de toeristische sector. “We willen een perspectief bieden, de sector snakt er naar. 85% van de Europeanen gaat op vakantie in een ander Europees land. Economisch is deze opstart van enorme waarde.”