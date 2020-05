Politie New York onder vuur na buitensporig geweld tegen zwarte burgers: “Ze behandelen ons als slaven”

In New York ligt de politie onder vuur na buitensporig geweld bij het bestraffen van mensen die te weinig afstand houden op straat. Uit cijfers blijkt dat vooral de zwarte burgers worden opgepakt na inbreuken op de coronabeperkingen, terwijl Afro-Amerikanen maar een kwart van de inwoners van de stad uitmaken. Onze correspondent Björn Soenens trok naar de arme zwarte wijk The Bronx. Bekijk zijn verslag in bovenstaande video.