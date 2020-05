Nieuw windmolenpark voor onze kust met grootste turbines van het moment is klaar, ondanks coronacrisis

Northwester 2 telt 23 V164 MH 9,5 turbines van de Deense fabrikant Vestas, goed voor bijna 219 MW aan vermogen. De inzet van de V164 MH 9,5 is een wereldprimeur: het zijn momenteel de grootste turbines ter wereld in commercieel gebruik. Eén wiek van een turbine is maar liefst 82 meter lang. De totale hoogte van de constructie, inclusief de delen onder water, kan oplopen tot ruim 220 meter. Dat is bijna 2 maal hoger dan de kathedraal van Antwerpen.