Verlies jezelf in "De Nachtwacht": onderzoekers maken de meest gedetailleerde foto ooit van Rembrandts meesterwerk

Het beeld is samengesteld uit 528 foto's die digitaal "aan elkaar genaaid" zijn. Het bestaat in totaal uit 44,8 gigapixels (44.804.687.500 pixels), de afstand tussen de pixels is 0,02 millimeter. Dat zegt misschien niet zo veel , maar het komt erop neer dat het beeld heel erg scherp is, het is mogelijk om op elk detail in te zoomen zonder aan helderheid te verliezen.

"Je kan echt letterlijk in het schilderij binnen kijken, tot op 0,02 millimeter nauwkeurig, en dat is werkelijk fenomenaal", zegt Robert van Langh, directeur Conservation & Science van het Rijksmuseum en projectleider van "Operatie Nachtwacht". "Hoe Rembrandt dat geschilderd heeft, of het nu het borduurwerk van de luitenant (de man in het wit, red) is, of het gezicht van de kapitein (de man in het zwart, red) bijvoorbeeld, het is fenomenaal. Je kan nu inzoomen op het schilderij zoals wij dat doen."



De verfstreken en zelfs de pigmentdeeltjes in de verf worden zichtbaar. Als je het schilderij in die resolutie zou willen afdrukken, zou je een foto van ongeveer een half voetbalveld groot krijgen.

Robert van Langh geeft meer tekst en uitleg over de hogeresolutiefoto en over de voortgang van de restauratie in coronatijden: