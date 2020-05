Nieuwe Israëlische regering van nationale eenheid Netanyahu/Gantz legt de eed af: twee premiers voor de prijs van één

Premier Netanyahu schoof tijdens de drie verkiezingscampagnes steeds meer naar rechts op en verklaarde dat hij grote delen Palestijns gebied op de Westelijke Jordaanoever wil inlijven. Het gaat onder meer om grote illegaal gebouwde Israëlische nederzettingen en vruchtbare grond in de Jordaanvallei. Het is in strijd met het internationaal recht. Europa waarschuwt dat economische sancties in het verschiet liggen, als Israël deze zomer doorgaat met de plannen. De Amerikaanse president Trump is een nauwe bondgenoot en schaarde zich achter het plan. In ruil zouden de Palestijnen extra grond krijgen (onder Gaza) en geld. Als dit plan snel en ongewijzigd wordt uitgevoerd dan dreigt een nieuw conflict met de verarmde en gefrustreerde Palestijnen.

Ook Iran blijft op de agenda van Israël. Iran was de voorbije jaren een trouwe bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad en bouwt basissen uit in Syrië. Iran bewapent via Syrië ook terreurgroep Hezbollah in Libanon. Israël probeert de Iraanse invloed in Syrië te milderen door geregeld Iraanse doelwitten in Syrië te bombarderen.

Doordat de VS zich terugtrok uit het akkoord over het omstreden atoomprogramma houdt ook Iran zich niet volledig meer aan de afspreken en is het land met mondjesmaat weer uranium aan het verrijken. Dat uranium kan als het nog verder verrijkt worden gebruikt worden als brandstof voor een atoombom.