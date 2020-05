Nieuwpoort protesteert tegen plannen van Colruyt om zeeboerderij aan te leggen voor de kust 

De geplande zeeboerderij is een kweekplaats voor mosselen, oesters en zeewier. Colruyt vraagt een vergunning voor zo'n zeeboerderij voor de kust van Nieuwpoort, in een zone van ruim 4,5 vierkante km. Maar dat is een visrijk gebied, protesteren de vissers.



Ook de stad Nieuwpoort zal een negatief advies geven. Schepen van visserij Kris Vandecasteele (CD&V): "De zone ligt pal in de voorbehouden driemijlszone voor de kustvisserij. De vissers oefenen van oudsher hun beroep uit, onder andere op die ruimte. De zone ligt ook nog eens gedeeltelijk in de officiële vaargeul en in de sector van de schietstand van de legerbasis van Lombardsijde. We hebben geen nood aan de permanente privatisering van onze Noordzee zo dicht bij het strand."

Ook burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) is een koele minnaar van het plan: "We weten nog maar weinig over de impact van het project. De zeeboerderij zou helemaal onder water zitten maar er mag niet over gevaren worden. Dat is ook vervelend voor onze vele zeilers. Vergeet niet dat onze jachthaven er binnenkort nog eens 600 ligplaatsen bij krijgt."

Er loopt een openbaar onderzoek naar de zeeboerderij tot en met 22 juni.