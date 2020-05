Teleurstelling bij kustburgemeesters: ondanks duidelijk standpunt nog geen beslissing over tweedeverblijvers

Zo zei bijvoorbeeld de burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker), de dag na het kustburgemeestersoverleg opnieuw dat hij het niet logisch vindt dat de tweedeverblijvers nog niet naar zee mogen komen. De boetieks die sinds maandag weer open zijn, draaien daardoor amper omzet, aldus Dedecker.

Het is jammer dat ons gezamenlijk standpunt niet zwaar genoeg heeft gewogen, zegt voorzitter van de kustburgemeesters Dirk De fauw: “Ik kan me wel voorstellen dat een aantal ministers die in de Nationale Veiligheidsraad aanwezig zijn, vastgesteld hebben dat er door een aantal andere burgemeesters bepaalde uitspraken worden gedaan. Ik had vooraf met minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) nog een gesprek gehad. We hadden dus een duidelijk standpunt, maar er moest waarschijnlijk nog over een aantal andere zaken beslist worden. Nu is er voor de kust helemaal nog geen perspectief. Misschien 8 juni, maar dat staat ook nog niet vast."