Ook AfricaMuseum weer open met extra maatregelen: “We missen ons publiek”

Ook het AfricaMuseum in Tervuren opent volgende week dinsdag weer de deuren. Ook daar worden maatregelen genomen zodat alles er veilig is voor de bezoekers. “We hebben natuurlijk een aantal richtlijnen van de overheid gekregen”, zegt directeur Guido Gryseels. “Het aantal bezoekers is beperkt, mensen moeten ook online hun ticket bestellen. Alles zal veilig gebeuren met een maximaal aantal mensen per zaal. We bieden in ruil een fantastisch museum aan met ongelooflijk mooie collecties.”