"Karen" is kop van Jut op het internet, maar wie of wat is ze juist?

Wikipedia omschrijft het woord “Karen” als een slangterm in het Engels die een vrouw typeert van middelbare leeftijd, die onuitstaanbaar en veeleisend is. Ze reageert agressief tegen al wat haar in de weg staat. Haar favoriete zin is “Ik wil de manager spreken!” en ze heeft ook een typisch, meestal blond en bolstaand kapsel.

Ook typisch voor een "Karen" is volgens de sociale media dat ze in een SUV rondrijdt (een grote wagen), gelnagels heeft en dat ze de kinderen na de scheiding alleen voor zich houdt. Kortom, een "Karen" is onuitstaanbaar.

