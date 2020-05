Pajotse crèmekar mag dan toch uitrijden

Het wordt meteen een drukke dag voor Gunther en zijn team want de Pajotse crèmekar rijdt in Lennik, Pepingen, Gooik, Herne, Herfelingen en Galmaarden rond. "We bestrijken heel het Pajottenland eigenlijk. Onze klanten zijn ook enthousiast. De afgelopen weken kregen we vaak de vraag wanneer we mogen rondrijden. Ze staan echt te popelen om ons weer te ontmoeten. Een ijsje is toch altijd een beetje vakantie. We zijn blij dat we dat gevoel weer naar het Pajottenland kunnen brengen. "