Nog niet alle poetshulpen aan het werk: "Thuiswerkende klanten willen ons nog niet in huis"   

Ook poetshulp Christine Van Bogaert uit Diest heeft even moeten wachten om terug aan de slag te gaan. "Maandag start ik opnieuw bij een eerste gezin", zegt Christine. "Sommige klanten willen nog geen poetshulp omdat ze nog van thuis uit werken. Zeker klanten waarvan de kinderen nog thuis zijn omdat ze niet naar school of de opvang kunnen, wachten nog even omdat het soms moeilijk is voldoende afstand te houden. Maar eens aan het werk volgen wij strikt de veiligheidsvoorschriften en doen we er alles aan om het zo vlot mogelijk te laten verlopen."