Privésauna’s moeten dicht blijven: “Onbegrijpelijk, er komen maximum vier personen uit dezelfde bubbel langs”

Daarnaast vreest Defillet ook voor een financiële ramp in de sector: “Bij sauna’s, zowel privé als publiek, spreek je meteen over miljoeneninvesteringen. Bij veel van onze leden staat het water dan ook aan de lippen. We appreciëren de inspanningen van de regering om bedrijven en zelfstandigen financieel te ondersteunen, maar vrezen dat dat in ons business model slechts een druppel op een hete plaat is. We hebben een rondvraag gedaan bij onze leden en daaruit blijkt dat 25 procent van alle jobs in de sector in gevaar is. Zeker als de heropening uitgesteld blijft worden."