Quarantainefilmpjes Han Coucke vanuit motorhome meer dan 3 miljoen keer bekeken

Ook het gezin van Han Coucke werd voor de filmpjes ingeschakeld. Zoon Staf (11) filmde met de smartphone. ‘"k vond dat wel leuk. Ik was cameraman en moest soms de muziek aanzetten. Ik kreeg van mijn papa 1 euro per filmpje en als het 100.000 keer of meer bekeken werd, 5 euro." Staf Coucke kwam ook in beeld. "In een filmpje giet papa een emmer water over mij, maar het was warm water uit de jacuzzi."

"We hebben eigenlijk een reeksje gemaakt met de mensen rondom mij", voegt Han er aan toe. "De winkelbediende, de politieman die mij oppakt of oma die meedoet in het filmpje."

